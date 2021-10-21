Опубликована афиша Псковского театра драмы на ноябрь

15:52, 21 октября 2021, ПАИ

Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина сформировал ноябрьский репертуар и открыл продажи билетов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе театра.

В ноябре состоится премьера спектакля «Сережа очень тупой» в постановке художественного руководителя театра, заслуженного деятеля искусств Дмитрия Месхиева. В театре отметили, что это постановка по одной из самых популярных пьес известного современного драматурга Дмитрия Данилова («Свидетельские показания», «Человек из Подольска»). Жанр спектакля театр определил как «демографическая комедия».

В конце месяца, к 130-летию со дня рождения Михаила Булгакова, театр представит премьеру спектакля «Зойкина квартира» в постановке легенды якутского театра и кино Сергея Потапова. К этому событию будет приурочен «Потапов-фест», посвященный творчеству режиссера и феномену якутского искусства, программа которого появится в ближайшее время.

В ноябрьский репертуар вошла новая комедия «Пленные духи», премьера которой состоялась в октябре (почти анекдот в постановке Айрата Абушахманова).

В афише ноября и те спектакли мирового и русского классического репертуара, которые уже успели пройти проверку временем и полюбиться псковской публике: «Ревизор», «Пиковая дама», «Ионыч», «Отелло», «Таланты и поклонники».

«Детектив «Свидетельские показания» и спектакль-кабаре «Постой, паровоз!» сегодня можно смело причислить к хитам псковской сцены. У зрителей, которые не успели купить билеты на эти спектакли в октябре, есть возможность попасть на них в ноябре», - отметили в театре.

Любителей легкого жанра Псковский театр драмы приглашает на оглушительную комедию «Очень громкая премьера».

Прийти в Псковский театр драмы можно и с детьми: в репертуаре есть бэби-спектакли «Год Жирафа», «Невероятные приключения голубя Петра» (для малышей от 2 до 6 лет), кукольно-драматический спектакль «Я сделал крылья и летал» (для детей от 4 лет).

Касса театра работает ежедневно (Псков, ул. Пушкина, 13) с 09:30 до 21:00. Кроме того, билеты можно купить онлайн.