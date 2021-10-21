О гололедице на дорогах предупреждают жителей Псковской области

15:53, 21 октября 2021, ПАИ

Жителей Псковской области предупреждают об ухудшении погодных условий, сообщили в региональном УГИБДД УМВД России.

По данным Псковского гидрометцентра, в ближайшие дни ожидается неустойчивый характер погоды, возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. Главную опасность представляют смена температуры с оттепели на заморозки и обратно, что может стать причиной возникновения гололедицы.

Водителей также призывают быть внимательными на дорогах в связи с наступлением осенне-зимнего сезона, когда темнеть начинает раньше.

Сотрудники УГИБДД призывают автолюбителей быть особенно осторожными: снижать скорость вблизи перекрестков и пешеходных переходов, исключать манёвры, связанные с обгоном и выездом на встречную полосу движения, помнить о необходимости использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке несовершеннолетних пассажиров.

Пешеходам также следует быть внимательными – переходить дорогу в установленных местах и обеспечивать свою видимость на дорогах в темное время суток с помощью световозвращающих элементов на одежде.

Напомним, 21 и 22 октября на территории Псковской области прогнозируется усиление ветра.