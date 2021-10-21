Эксперт: Частая вакцинация от коронавируса опасна

16:58, 21 октября 2021, ПАИ

Слишком частая ревакцинация может дать обратный эффект и вызвать иммунологический паралич. Поэтому рекомендуется ревакцинироваться минимум через полгода после последней прививки, сообщил президент Российского научного общества иммунологов, научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН академик Валерий Черешнев. Об этом пишет ТАСС.

«Для того чтобы клетки иммунной памяти, которые несут в себе информацию для деления, для накопления цитотоксических лимфоцитов - главных защитников, все время были стимулированными, все время были готовы более быстрый ответ дать, для этого и есть ревакцинация. <…> [Ревакцинация] через шесть месяцев - минимальный срок, не чаще. Чем грозит частая вакцинация? Это тоже установлено классиками <…> - развивается иммунологический паралич», - сказал Черешнев.

Черешнев отметил, что «перебарщивать» с ревакцинацией не стоит. «Я уже слышу, что заявляют: «А я уже семь раз себе вакцину сделал. <…> Защита, я делаю все через три-четыре недели», - приводит пример академик. Он пояснил, что это истощает иммунную систему, и на фоне гипериммунизации возникнет обратный эффект - разовьется вторичный иммунодефицит.

Также Черешнев заявил, что смертность от коронавируса можно снизить благодаря жесткой изоляции, что наблюдали на примере борьбы с другими вирусами. «Сейчас COVID-19 дает [смертность] в среднем в мире где-то от 2 до 4%. <...> А первое SARS-CoV-1 - атипичная пневмония, там смертность была в пределах 10-15%, потом она снизилась до 6-8%. То есть коронавирус дебютировал как патоген, но [его] вовремя успели остановить, не дали распространиться: не за счет вакцины все это произошло, а за счет жесткой изоляции, не дали просто выйти, аэропорты блокировали, железнодорожные вокзалы, и не вышли из этих двух десятков ближневосточных стран и стран, примыкающих к Китаю. Я имею в виду [ситуацию с] SARS-CoV-1, это сработало, вирус не пошел», - сказал Черешнев.

Ученый отметил, что переболевшие создали защитный эффект, который должен был возникнуть при вакцинации. Этого, по его словам, оказалось достаточно, чтобы победить вирус.