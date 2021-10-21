В Псковской области прошли учебно-тренировочные полёты экипажей ЗВО

17:00, 21 октября 2021, ПАИ

В Псковской области прошли учебно-тренировочные полёты экипажей бригады армейской авиации Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа, которые выполнили высадку воздушного десанта. Об этом сообщает пресс-служба ЗВО.

Облетев указанный район, военные произвели разведку местности. Экипажи эскадрильи многоцелевых вертолетов Ми-8 высадили более 100 военнослужащих на подготовленную площадку посадочным способом и по-штурмовому. Последний подразумевает спуск на канатах и шнурах из положения зависания вертолетов с высоты до 20 м. Прикрытие высадки и огневую поддержку действий вели три звена ударных вертолётов Ка-52 «Аллигатор». К выполнению задач было привлечено более 20 вертолетов, свыше 220 военнослужащих.