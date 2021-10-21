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Известный московский ресторатор Игорь Бухаров станет спикером туристического форума в Пскове

Известный московский ресторатор Игорь Бухаров станет спикером туристического практического форума «Качество и прибыль в сфере гостеприимства: продвижение, персонал, сервис», который пройдет с 27 по 29 октября в Пскове на площадке Центра «Мой бизнес» (Гоголя, 14). Спикерами форума станут федеральные эксперты.

В частности, 27 октября состоится рабочая встреча «Развитие сельского туризма, агротуризма, экотуризма».

28 октября пройдет круглый стол «Факторы внешней среды, влияющие на формирование турпотока и уровень сервиса на объектах сферы гостеприимства региона», в котором примет участие, в частности, Игорь Бухаров, где обсудят темы: как увеличить турпоток в регион; постоянные гости, которые начинают приезжать чаще; местные гости отелей и посетители ресторанов: как часто и зачем они приходят к вам; совместная работа бизнеса и властей по привлечению гостей из других регионов.

Кроме того, в этот день пройдут конференции:

  • «Построение команды и работа с персоналом в условиях кризиса и кадрового голода»;
  • «Создание уникального позиционирования прибыльного ресторана: авторское меню, оригинальные решения для блюд, работа с командой, оптимизация расходов и увеличение доходов»;
  • «Как поддерживать и повышать профессиональный уровень персонала для предприятий сферы гостеприимства региона»;
  • «Повышение уровня и внутреннее обучение персонала, качественный сервис в нестабильности рынка»;
  • «Как ресторатору заработать на гастротуризме», «Открытие и работа ресторана или отеля в исторических зданиях и жилых домах»;
  • «Лояльность клиента в современном понимании, инновационные подходы к работе с гостем, которые помогают бизнесу выйти на новый уровень»;
  • «Чаевые как составляющая часть клиентского сервиса и системы мотивации персонала»; «Новые форматы ресторанного бизнеса и трансформация проектов»;
  • «Антикризисные PR, SMM, маркетинговые коммуникации в Horeca».

29 октября можно будет посетить конференции:

  • «Развитие проектов Псковской области с учетом успешного опыта коллег из нашего региона. Эффективное взаимодействие отелей и ресторанов с представителями турбизнеса»;
  • «Где и как искать звездных менеджеров, шефов и амбассадоров для региональных проектов сферы гостеприимства. Сколько и чего стоит имя топа?»;
  • «Профессиональный управляющий»;
  • «Операционное управление рестораном: ключевые показатели контроля бизнеса. Практика эффективного привлечения новых гостей, создание конкурентных преимуществ проекта»;
  • «Санаторно-курортное лечение - вчера, сегодня, завтра. Формат, который меняется, сохраняя традиции»;
  • «Сколько стоит соответствие нормативам? Выбор профессиональных решений с учётом обоснования затрат и понимания требований»;
  • «Гостям понравится! Тренды в дизайне и оформлении ресторанов и отелей, которые создают уникальность»;
  • «Как накормить туриста в любой точке страны и не зависеть от поваров»;
  • «Страхование в сфере гостеприимства как иструмент клиентского сервиса и повышения лояльности собственного персонала. Страхование отельного бизнеса и страхование внутреннего туризма, с опцией защиты от COVID-19»;
  • «Формула успеха регионального отеля: концепция, управление, маркетинг»;
  • «Эффективные каналы продвижения и продаж для отеля»;
  • «Управление отелем на основе реальных показателей и объективных данных»;
  • «Реальные примеры, которые помогут понять, что не так с вашим проектом и почему не работают «волшебные кнопочки» — как правильно оцифровать систему управления вашим бизнесом»;
  • «Аудит хозяйственной службы отеля»;
  • «Ресторан при отеле: ошибки в организации предприятий питания на объектах размещения, факторы успеха и лучшие практики развития проектов».
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