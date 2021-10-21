Известный московский ресторатор Игорь Бухаров станет спикером туристического форума в Пскове

17:02, 21 октября 2021, ПАИ

Известный московский ресторатор Игорь Бухаров станет спикером туристического практического форума «Качество и прибыль в сфере гостеприимства: продвижение, персонал, сервис», который пройдет с 27 по 29 октября в Пскове на площадке Центра «Мой бизнес» (Гоголя, 14). Спикерами форума станут федеральные эксперты.

В частности, 27 октября состоится рабочая встреча «Развитие сельского туризма, агротуризма, экотуризма».

28 октября пройдет круглый стол «Факторы внешней среды, влияющие на формирование турпотока и уровень сервиса на объектах сферы гостеприимства региона», в котором примет участие, в частности, Игорь Бухаров, где обсудят темы: как увеличить турпоток в регион; постоянные гости, которые начинают приезжать чаще; местные гости отелей и посетители ресторанов: как часто и зачем они приходят к вам; совместная работа бизнеса и властей по привлечению гостей из других регионов.

Кроме того, в этот день пройдут конференции:

«Построение команды и работа с персоналом в условиях кризиса и кадрового голода»;

«Создание уникального позиционирования прибыльного ресторана: авторское меню, оригинальные решения для блюд, работа с командой, оптимизация расходов и увеличение доходов»;

«Как поддерживать и повышать профессиональный уровень персонала для предприятий сферы гостеприимства региона»;

«Повышение уровня и внутреннее обучение персонала, качественный сервис в нестабильности рынка»;

«Как ресторатору заработать на гастротуризме», «Открытие и работа ресторана или отеля в исторических зданиях и жилых домах » ;

; «Лояльность клиента в современном понимании, инновационные подходы к работе с гостем, которые помогают бизнесу выйти на новый уровень»;

«Чаевые как составляющая часть клиентского сервиса и системы мотивации персонала»; «Новые форматы ресторанного бизнеса и трансформация проектов»;

«Антикризисные PR, SMM, маркетинговые коммуникации в Horeca».

29 октября можно будет посетить конференции: