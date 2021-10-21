Из-за угрозы наводнения ночью 22 октября в Петербурге закроют дамбу
Затворы комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга закроют в ближайшую ночь из-за повышения уровня воды в устье Невы выше критических значений. Об этом сообщила в четверг Дирекция комплекса защитных сооружений, пишет ТАСС.
«Для предотвращения угрозы наводнения принято решение о задействовании комплекса защитных сооружений», - сообщается на сайте комплекса.
Причина повышения уровня воды - в обширном и глубоком атлантическом циклоне, который подходит к Северо-Западному региону 21-22 октября. Прогнозируется резкое понижение атмосферного давления и усиление юго-западного ветра до 25-28 м/с, что приведет к изменению гидрологической обстановки.
Оперативный персонал займет рабочие места в 00:00 мск 22 октября, время начала закрытия комплекса - 02:00 мск. По результатам мониторинга метеорологической обстановки фактическое время начала маневрирования затворами комплекса могут изменить.
Занимаетесь ли вы благотворительностью?
Борис Елкин подал документы для участия в конкурсе на пост главы администрации Пскова
Из-за коронавируса более 60 школьных классов закрыты на карантин в Псковской области
Ольга Тимофеева: Всероссийская перепись населения – это важное событие для развития нашей страны