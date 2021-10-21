Лонгрид «Псковской правды» отметили в номинации «Лучшая публикация» конкурса «СеЗам-2021»

18:44, 21 октября 2021, ПАИ

Лонгрид газеты «Псковская правда» отмечен в номинации «Лучшая публикация» конкурса «СеЗам-2021», передает корреспондент Псковского агентства информации.

Лонгрид «Все гремело и блистало» отмечен жюри конкурса «СеЗам-2021» в номинации «Золотые слова. Лучшая публикация/серия публикаций (печатные и интернет-медиа)».

В лонгриде «Все гремело и блистало» исследователь Андрей Иванов, рассказал о малоизвестной странице из истории города, события которой сильно изменили облик города. В период оккупации Пскова, 18 февраля 1944 года, советская военная авиация сорвала планы фашистских захватчиков по угону населения и краже ценностей.

Номинантов озвучили в рамках торжественной церемонии, которая проходит в Санкт-Петербурге в рамках XlХ Большого Форума Ассоциации СМИ Северо-Запада.

