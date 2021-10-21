Цена догазификации: В Псковской области она выше, чем в ряде других регионов

19:31, 21 октября 2021, ПАИ

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил вопросы ценообразования услуг догазификации в Псковской области с руководителем компании «Газпром межрегионгаз Псков» Олегом Басниковым. Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации. В обсуждении приняли участие вице-губернатор Василий Осипов и председатель регионального комитета по тарифам и энергетике Елена Пилипенко.

Глава региона напомнил, что масштабная работа по догазификации регионов России ведется по Поручению Президента. Решением Главы государства подводка голубого топлива до границ домовладений, расположенных вблизи от внутрипоселковых газопроводов, для граждан проводится бесплатно. А вот непосредственное подключение домовладения жители должны оплачивать самостоятельно.

Фактически работа в рамках догазификации стартовала недавно, отметил Михаил Ведерников. Вместе с тем он обратил внимание, что в Администрацию и профильный Комитет поступает огромное количество обращений граждан по вопросу высокой цены за подключение в Псковской области. Эта тема была поднята и в ходе «прямой линии» с редакторами районных газет, которая состоялась накануне.

«Действительно, разница на подключение в регионе по сравнению с Вологодской областью или Карелией больше в два раза, хотя наш регион не самый богатый», – сказал губернатор и за разъяснением ситуации обратился к директору ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Олегу Басникову. Тот в свою очередь сообщил, что стоимость подключения внутри участка складывается, исходя из протяжения газопровода по частной территории.

Михаил Ведерников обратил внимание, что в Псковской области участок в среднем не превышает 1,5 тыс квадратных метров. Глава региона заявил, что необходимо проанализировать сложившуюся ситуацию и детально разобраться в вопросе ценообразования услуг догазификации в регионе. Олег Басников пообещал, что в течение ближайших дней специалисты компании проведут мониторинг и объяснят стоимость предоставляемых населению услуг в рамках догазификации.

«Давайте мы эту ситуацию проанализируем и на примере нескольких типичных для региона домовладений. Меня интересует, за что должны платить люди», – заключил губернатор и добавил, что этот вопрос не останется без внимания и курирующих специалистов федерального центра.