На Крестовском шоссе в Пскове завершили ремонт тротуара

20:41, 21 октября 2021, ПАИ

Администрация Пскова сообщила о завершении ремонта тротуара на участке от дома №88 до дома №92 по Крестовскому шоссе в городе Пскове. Его проделали по поручению и.п. главы администрации города Пскова Бориса Елкина на сэкономленные средства городского бюджета.



Подрядчик убрал старое покрытие тротуаров, заменил бортовой камень и уложил новое покрытие из асфальтобетонной смеси. Заасфальтированы подходы к остановке, которых раньше не было. Также появилась новая дорожка из тротуарной плитки на месте «народной тропы» рядом с пересечением Крестовского и Ленинградского шоссе.

Заказчиком ремонта выступило управление городского хозяйства администрации города Пскова, подрядной организацией – ООО «Капитально-дорожное строительство». Объект отремонтирован в рамках муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова».

Напомним, что в этом году было отремонтировано более 1,7 км дорожного полотна на участке Крестовского шоссе от улицы Германа до федеральной дороги Р-23, в том числе дублер.