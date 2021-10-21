Участники студии «Созвездие» из Великих Лук завоевали награды на фестивале по танцевальному спорту в Санкт-Петербурге

20:50, 21 октября 2021, ПАИ

16 октября участники студии спортивного бального танца «Созвездие» (руководитель Мария Глазычева) приняли участие во Всероссийском фестивале по танцевальному спорту «Балтийская звезда», г. Санкт Петербург, пишет сайт Luki-News.

Мероприятие собрало порядка 800 танцоров со всего Северо-Запада по таким танцевальным направлениям, которые показали свои умения в таких видах танцев, как ча-ча-ча, самба, румба, джайв, пасодобль и др.

Сообщество Городского Дома Культуры им. Ленина сообщает, что участники «Созвездия» достойно представили свой коллектив и порадовали многочисленными наградами в виде кубков и медалей различного достоинства, в категориях «Дебют», «Школа бального танца» и кубках «Медленного вальса», «Польки», «Модного рока» и «Ча-ча-ча».

Отлично показала себя воспитанница «Созвездия» Василиса Глазычева: в ожесточенной борьбе с более чем с 40 соперницами, она заняла почетное 1 место в «Ча-ча-ча».