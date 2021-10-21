Правительство РФ выделило деньги псковским детишкам от трёх до семи лет

21:04, 21 октября 2021, ПАИ

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении денег из федерального бюджета на обеспечение ежемесячных выплат для семей, воспитывающих детей в возрасте от трех до семи лет. Псковская область получит порядка 210,3 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Псковской области.

Средства будут выделены из резервного фонда Правительства РФ. Всего регионам будет направлено более 28 млрд рублей для поддержки семей, воспитывающих детей в возрасте от трех до семи лет.

Речь идет о ежемесячной выплате, размер которой зависит от среднедушевого дохода семьи и может составлять от 50 до 100% регионального прожиточного минимума ребенка. Из федерального бюджета в 2021 году на эту меру поддержки в общей сложности было направлено 276 млрд рублей. Она введена Указом Президента РФ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в марте прошлого года.

Также Михаил Мишустин подписал распоряжение, в рамках которого Псковской области дополнительно выделено порядка 34 млн рублей на поддержку семей, воспитывающих трех и более детей. Они имеют право на специальные ежемесячные выплаты, пока детям не исполнилось три года. Всего на эти цели субъектам РФ дополнительно выделено 5,9 млрд рублей.