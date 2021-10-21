Украина готовится к вторжению России

22:34, 21 октября 2021, ПАИ

Украина не исключает вторжения со стороны России и считает необходимым подготовить к этому все регионы страны. С таким заявлением выступил командующий Силами специальных операций ВСУ Григорий Галаган, сообщает ТАСС.

В Киеве считают приоритетом закрепление на законодательном уровне программ подготовки областей к организации «движения сопротивления».