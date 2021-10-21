Украина готовится к вторжению России
Украина не исключает вторжения со стороны России и считает необходимым подготовить к этому все регионы страны. С таким заявлением выступил командующий Силами специальных операций ВСУ Григорий Галаган, сообщает ТАСС.
В Киеве считают приоритетом закрепление на законодательном уровне программ подготовки областей к организации «движения сопротивления».
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