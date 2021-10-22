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Общество

Псковский губернатор объяснил, почему в регионе не будут вводить нерабочие дни с 23 октября

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников объяснил, почему в регионе решили не вводить дополнительную неделю нерабочих дней. Об этом он рассказал в еженедельном видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

Он напомнил, что президент и правительство приняли очень серьёзный комплекс мер, призванный сбить темпы распространения инфекции. Основное решение – это объявление нерабочих дней в период с 30 октября по 7 ноября. А регионам с наиболее высоким уровнем заболеваемости была дана возможность перейти на такой режим уже с этой субботы. «Псковская область входит в число таких субъектов. Длительное время мы находимся в числе 10 регионов с наибольшим уровнем распространения инфекции», - уточнил Михаил Ведерников.

Вместе с тем, по его словам, право принять окончательное решение оставили за руководством регионов. «Последние дни мы особенно и детально анализировали ситуацию с экспертами, прорабатывали необходимые меры. Взвесив риски, все за и против, мы приняли решение не объявлять дополнительную неделю нерабочих дней», - сообщил глава региона.

При этом учитывались два важных фактора. «Первый – скорость роста динамики заболеваемости мы уже немного сбили предыдущими ограничениями. По этому показателю ситуация у нас не критическая. Второй фактор – мы уже анонсировали ужесточение противовирусных мероприятий с 1 ноября», - заметил губернатор.

Он подчеркнул, что этот пакет мер долго прорабатывался. Он запускает новый этап борьбы с заболеванием, и перед этим был изучен опыт других регионов, тщательно взвешены возможные риски. «Считаю, что у нас есть решения, которые в текущей ситуации позволяют обойтись без закрытия экономики. Они тоже достаточно жёсткие, и даже в какой-то части болезненные, но не такие радикальные, как могли быть», - констатировал Михаил Ведерников.

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