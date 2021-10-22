30% работников организаций Псковской области перейдут на удалёнку

09:14, 22 октября 2021, ПАИ

С 25 октября 30% работников всех организаций Псковской области переводятся на удалёнку. Перечень исключений приведён в указе губернатора – в основном это медики и работники непрерывных производств, сообщил глава региона Михаил Ведерников в еженедельном видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

«Наша главная задача – разорвать цепочки заболеваемости и не позволить вирусу свободно распространяться среди населения», - подчеркнул он.

По словам губернатора, этого можно было бы добиться более простым и безболезненным путём – благодаря массовой вакцинации. Но её уровень в регионе по-прежнему остаётся невысоким. «Поэтому приходится идти более сложным путём», - пояснил Михаил Ведерников.