У российского режиссёра детского кино обнаружили детское порно

23:18, 21 октября 2021, ПАИ

Один из режиссеров киножурнала «Ералаш» и одноименного фильма Илья Белостоцкий задержан по подозрению в педофилии и распространении детского порно. По некоторым данным дома у Белостоцкого провели обыск, в ходе которого нашли фотографии и видео с обнаженными детьми. Правоохранители проводят проверку.

Известный режиссер пропал из виду год назад. Тогда в соцсетях стали появляться сообщения о тяжелой болезни Белостоцкого.

«Илья Белостоцкий был задержан в Москве за развратные действия в отношении несовершеннолетних», –рассказал собеседник агентства ТАСС, уточнив, что позднее обвинение было ужесточено до ч. 3 ст. 134 УК РФ – «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Санкции по данной статье предусматривают до десяти лет лишения свободы.

В пресс-службе Пресненского суда Москвы агентству пояснили, что уголовное дело в отношении режиссера расследует столичное ГСУ СК.