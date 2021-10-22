Подросток пострадал в результате наезда в Пскове
21 октября в 7:15 на улице Рокоссовского произошло ДТП. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД России по Псковской области.
44-летний водитель автомобиля «Фольксваген Пассат» совершил наезд на 17-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате наезда молодой человек получил различные ушибы и ссадины. Обратился за помощью самостоятельно в травмпункт в 14:15.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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