Подросток пострадал в результате наезда в Пскове

09:07, 22 октября 2021, ПАИ

21 октября в 7:15 на улице Рокоссовского произошло ДТП. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД России по Псковской области.

44-летний водитель автомобиля «Фольксваген Пассат» совершил наезд на 17-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате наезда молодой человек получил различные ушибы и ссадины. Обратился за помощью самостоятельно в травмпункт в 14:15.

Обстоятельства произошедшего выясняются.