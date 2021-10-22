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Общество

Названы регионы России с самой высокой средней зарплатой

Регионы России с самой высокой средней зарплатой определили благодаря исследованию Фонда развития гражданского общества «Рейтинг кредитного благополучия населения субъектов России», пишет газета «Известия».

Самую высокую среднюю зарплату получают жители ЯНАО – 143 тысячи рублей, Чукотки – 132 тысячи, Магаданской области – 118 тысяч, Камчатки – 107 тысяч и Москвы – 105,2 тысячи рублей.

Меньше всего эти показатели в Чечне (30 тысяч), Дагестане (32,3 тысячи), Кабардино-Балкарии (32,6 тысячи), Ингушетии (35,1 тысячи) и в Республике Крым (37,4 тысячи).

Самая дорогая потребительская корзина на Чукотке – 29,5 тысячи рублей, Камчатке – 26,7 тысячи рублей и в Москве – 25,1 тысячи.

Меньше всего затрат на потребительскую корзину в Липецкой (15,3 тысячи рублей), Астраханской (15,4 тысячи) и Кемеровской областях (15,6 тысячи).

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