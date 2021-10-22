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Общество

Москва стала лучшим туристическим городом в Европе

Москве присуждены две награды в сфере туризма на европейском этапе конкурса World Travel Awards, пишет ТАСС.

Российская столица победила в номинации «Лучшее туристическое направление в Европе. Город», обойдя Амстердам, Барселону, Берлин, Женеву, Лиссабон, Лондон, Лион, Рим, Санкт-Петербург, Венецию и Вену. Премия в номинации «Лучшая в Европе городская организация в сфере туризма» досталась Комитету по туризму города Москвы. На конкурсе этого года столица была представлена еще в нескольких категориях, в их числе «Лучшее в мире направление для отдыха в городе», «Лучшее направление для фестивального и событийного туризма в Европе», «Лучшее туристическое направление для изучения исторического наследия».

В последней номинации премия досталась Санкт-Петербургу. Также Петербург опередил Амстердам, Афины, Берлин, Венецию и другие города и стал победителем как лучшее в Европе направление для сити-брейка, а петербургскому комитету по развитию туризма присуждена награда в категории «Лучшая в Европе маркетинговая кампания».

Авиакомпания «Аэрофлот» победила в номинации «Лучший европейский авиационный бренд». Помимо российского авиаперевозчика, в этой номинации были представлены Air France, British Airways, Iberia, Icelandair, KLM Royal Dutch Airlines, Lufthansa, SAS Scandinavian Airlines, Swiss International Air Lines, TAP Air Portugal и Turkish Airlines.

Всемирная премия в области туризма World Travel Awards была учреждена в 1993 году, она ежегодно вручается победителям в разных номинациях. За кандидатов голосуют тысячи туристов и специалистов туриндустрии. Определяющими параметрами для выявления победителя являются уровень безопасности города, развитость инфраструктуры и гостиничной сети. Присуждение этой награды считается высшим признанием достижений в области туризма, эту премию называют «Оскаром туристической отрасли».

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