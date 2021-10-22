Более 1200 псковичей сделали первую прививку от коронавируса за сутки
За сутки 1253 жителя Псковской области привились первым компонентом вакцины от коронавируса, 789 — вторым. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.
Он напомнил, что с 30 октября на территории Псковской области начнет действовать система QR-кодов, и призвал записываться на прививку.
На сегодняшний день в регионе первую прививку от коронавируса сделали 196 901 человек, вторую — 186 868. Ревакцинацию прошли 8 818 человек, из них 382 — за минувшие сутки.
Использовано 78,5% поступившей в регион вакцины.
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