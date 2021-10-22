Военные финансисты отмечают профессиональный праздник 22 октября

09:44, 22 октября 2021, ПАИ

22 октября свой профессиональный праздник отмечает финансово-экономическая служба Вооружённых Сил Российской Федерации. Об этом сообщает calend.ru.

В этот день в 1918 году был подписан приказ Реввоенсовета Советской Республики об учреждении Финансового отдела, который определял структуру и основные задачи, возлагаемые на образованный в системе вооружённых сил орган.

Ранее Петр I учредил должность генерал-комиссара и централизовал денежное обеспечение русского войска, создав прообраз военного финансиста. Тогда же ввели первые жалованья для военнослужащих регулярной армии, зависящие от должностного положения, звания и рода войск.

В годы Великой Отечественной войны военные финансисты оперативно организовали кассовое и расчетное обслуживание в действующей армии, сформировали полевые учреждения Госбанка. На фронтах были конторы, в армиях – отделения, в соединениях – кассы.

В военное, послевоенное и мирное время финансово-экономическая служба непрерывно развивалась. К её основным задачам относится своевременное финансовое обеспечение органов управления вооружёнными силами, а также воинских формирований. Офицеров-финансистов готовят в специальных военных учебных заведениях.

В 2018 году финансово-экономическая служба Вооружённых Сил России отметила свой 100-летний юбилей.