Алек Болдуин застрелил оператора на съемках вестерна «Ржавчина» в Нью-Мексико

Актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс на съемках вестерна «Ржавчина», которые проходили в Нью-Мексико. Кроме того, раненым оказался и режиссер картины Джоэл Соуза. Об этом сообщает профильное издание Variety со ссылкой на сообщения местной полиции.

Инцидент произошел на съемках независимого полнометражного фильма «Ржавчина», который снимали на ранчо Бонанза-Крик, популярном месте кинематографистов к югу от Санта-Фе, уточняет издание.

Изначально, Алек Болдуин должен был выстрелить из пистолета холостыми патронами, однако оружие оказалось заряжено боевыми. При этом издание Deadline со ссылкой на источники уточняет, что Болдуин выстрелил во время репетиции, не зная, что оружие было заряжено настоящими патронами.

#BREAKING: @santafesheriff investigating incident at #Rust movie set on Bonanza Creek Ranch near Santa Fe. Pic from @KOB4 #Chopper4 shows an old church set blocked off, and set security confirms its lockdown. Other pic of Rust cast/crew. pic.twitter.com/8Cw9eg8kec