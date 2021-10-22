Алек Болдуин застрелил оператора на съемках вестерна «Ржавчина» в Нью-Мексико

09:46, 22 октября 2021, ПАИ

Актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс на съемках вестерна «Ржавчина», которые проходили в Нью-Мексико. Кроме того, раненым оказался и режиссер картины Джоэл Соуза. Об этом сообщает профильное издание Variety со ссылкой на сообщения местной полиции.

Инцидент произошел на съемках независимого полнометражного фильма «Ржавчина», который снимали на ранчо Бонанза-Крик, популярном месте кинематографистов к югу от Санта-Фе, уточняет издание.

Изначально, Алек Болдуин должен был выстрелить из пистолета холостыми патронами, однако оружие оказалось заряжено боевыми. При этом издание Deadline со ссылкой на источники уточняет, что Болдуин выстрелил во время репетиции, не зная, что оружие было заряжено настоящими патронами.

#BREAKING: @santafesheriff investigating incident at #Rust movie set on Bonanza Creek Ranch near Santa Fe. Pic from @KOB4 #Chopper4 shows an old church set blocked off, and set security confirms its lockdown. Other pic of Rust cast/crew. pic.twitter.com/8Cw9eg8kec — Tessa Mentus (@TessaMentus) October 21, 2021

42-летнюю Хатчинс вертолетом доставили в больницу Университета Нью-Мексико в Альбукерке, медикам не удалось ее спасти, пуля попала в живот. 48-летнего режиссера Соуза госпитализировали в региональный медицинский центр Кристуса Сент-Винсента в Санта-Фе, он получил ранение в ключицу и находится в тяжелом состоянии.

Съемки фильма, одним из продюсеров которого является сам Алек Болдуин, приостановлены. Артиста уже допросили, полиция выясняет, как пистолет оказался заряжен. Обвинения никому не предъявлены.

Погибшая оператор Галина Хатчинс родилась на Украине, выросла в СССР. Женщина окончила отделение международной журналистики Киевского университета, затем начала сотрудничать с британскими документалистами в качестве журналиста-расследователя. В последние годы она жила в Лос-Анджелесе. Среди операторских работ Хатчинс — картины «Дорогуша» (2019), «Заклятый враг» (2020) и «Blindfire» (2020).