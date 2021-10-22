Международный день заикающихся людей отмечается 22 октября

09:52, 22 октября 2021, ПАИ

22 октября в мире отмечается Международный день заикающихся людей, или Международный день распространения информации о заикании. Об этом сообщает calend.ru.

Введение праздника поддержала Международная ассоциация заикающихся людей, основанная в 1995 году и позиционирующая себя как «рупор всех заикающихся людей на международном уровне». По данным ISA, около 1% населения мира страдает от заикания.

В этот день проходят различные конференции, семинары, встречи и ряд социальных мероприятий, направленных на повышение информированности общества о проблемах и сложностях, с которыми сталкиваются заикающиеся люди в повседневной жизни.

Среди известных людей были те, кто имел дефекты речи. К примеру, заиканием страдали Демосфен, Уинстон Черчилль, Георг VI, Исаак Ньютон, Мэрилин Монро, а из ныне живущих — Брюс Уиллис, Артемий Троицкий и Жерар Депардье.