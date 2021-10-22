Псковские росгвардейцы завершили полевой выход

10:13, 22 октября 2021, ПАИ



Фото: Управление Росгвардии по Псковской области



Фото: Управление Росгвардии по Псковской области



Фото: Управление Росгвардии по Псковской области



Фото: Управление Росгвардии по Псковской области



Фото: Управление Росгвардии по Псковской области



Фото: Управление Росгвардии по Псковской области











В течение недели сотрудники псковского ОМОН Росгвардии на практике совершенствовали свои профессиональные навыки и отработали действия в различных условиях оперативной обстановки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

В ходе полевого выхода росгвардейцы выполнили нормативы по огневой подготовке, приняли участие в учебной специальной операции по блокированию и нейтрализации условного противника, отработали порядок проведения разведывательно-поисковых мероприятий, способы скрытного передвижения групп в боевом порядке, приёмы оказания доврачебной помощи и эвакуации раненых.

«Полевой выход – это не только проверка профессиональных и служебных качеств сотрудников ОМОН, но и отработка ими совместных действий, приобретение навыков работы в команде. Личный состав отряда показал хорошие результаты и готов к выполнению задач по предназначению», - отметил начальник регионального управления Росгвардии полковник полиции Игорь Иванов.