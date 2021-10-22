Наблюдать Меркурий на утреннем небе могут псковичи

10:18, 22 октября 2021, ПАИ

В эти дни ближайшая к Солнцу планета становится доступна для наблюдений невооруженным глазом, сообщается в группе «Наблюдательная астрономия» «ВКонтакте». Меркурий виден в предутреннее время очень низко над восточным горизонтом при блеске -0,2 зв. вел. С каждым днем он становится более ярким, и в то же время условия видимости улучшаются.

Наибольшей элонгации в 18,4° планета достигнет 25 октября (блеск -0,6 зв. вел., видимый диаметр 6,9 угл. сек., освещенность 55%): на широте Москвы при астрономических сумерках высота Меркурия над горизонтом составит около 4,4°. Если наблюдать Меркурий в телескоп, то через каждые несколько дней можно попытаться заметить изменение его фазы. Освещенность поверхности сейчас составляет 38%.

Проводить наблюдения лучше всего примерно за 1 час до рассвета. Искать Меркурий следует недалеко от того места, где восходит Солнце. Должна быть открыта восточная часть горизонта.