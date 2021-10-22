Псковичей приглашают к исследованию культурного слоя Пскова

10:25, 22 октября 2021, ПАИ

В своем Instagram-аккаунте сотрудники Археологического центра Псковской области приглашают псковичей принять участие в исследовании культурного слоя города 23 октября.

Общий сбор состоится на пересечении улиц Леона Поземского и Набат в 09:00. Принять участие могут совершеннолетние желающие.

Форма одежды – рабочая, по погоде. С собой необходимо иметь перчатки.

«О своем желании интересно провести выходной день отписывайтесь в комментариях к новости в Instagram или в нашей группе «ВКонтакте», - отметили археологи.