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Как сберечь от огня дома с печным отоплением, обсуждают в медиацентре ПАИ

Можно ли самостоятельно правильно сложить печь в доме или бане? Чем опасна сажа в дымоходе? Как избежать отравления угарным газом? Как правильно вести себя в случае возникновения возгорания? О профилактике пожаров в домах с печным отоплением 22 октября в медиацентре ПАИ  говорим  с заместителем начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области полковником внутренней службы Павлом Комаровым.

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