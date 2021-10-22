Как сберечь от огня дома с печным отоплением, обсуждают в медиацентре ПАИ

11:02, 22 октября 2021, ПАИ

Можно ли самостоятельно правильно сложить печь в доме или бане? Чем опасна сажа в дымоходе? Как избежать отравления угарным газом? Как правильно вести себя в случае возникновения возгорания? О профилактике пожаров в домах с печным отоплением 22 октября в медиацентре ПАИ говорим с заместителем начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области полковником внутренней службы Павлом Комаровым.