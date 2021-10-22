Усиление ветра прогнозируют в Псковской области 22 октября

11:10, 22 октября 2021, ПАИ

22 октября в Псковской области ожидается усиление ветра, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного управления МЧС.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», будет дуть сильный южный и юго-западный ветер.

Жителям рекомендуется убрать хозяйственные вещи со двора и балконов, сухие деревья, которые могут нанести ущерб жилищу, закрыть окна. Машину следует поставить в гараж, а при его отсутствии парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. На улице лучше обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону «01». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «112» или «101».