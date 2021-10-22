На 17% снизилось количество пожаров в Псковской области за год

11:21, 22 октября 2021, ПАИ

За год в Псковской области количество пожаров снизилось на 17%, в регионе за 9 месяцев 2021 года произошло 3212 пожаров. Об этом заявил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Псковской области полковник внутренней службы Павел Комаров на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 22 октября.

По его словам, в Псковской области за этот период снизилось на 20% травмирование людей при пожарах. «В 2004 году на пожарах погибло 284 человека, в 2005 году — 280 человек, в прошлом году — 74 человека», - отметил Павел Комаров. Количество погибших сократилось на 210 человек, подчеркнул он.

Эксперт назвал основную причину возгораний — неосторожное обращение с огнем и нарушение правил эксплуатации печного оборудования, из-за нее происходит 20% всех пожаров.