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Из-за нерабочих дней в России Disney перенес премьеры фильмов

disney.ru

Из-за нерабочих дней в России компания Disney перенесла премьеры некоторых релизов, в этот список входят: «Вечные», «Французский вестник» и «Последняя дуэль».

Фильм «Вечные» рассказывает о древней расе, которая наблюдала за ходом человеческой истории, защищая её от ужасающих «Девиантов».

В центре сюжета «Последней дуэли» женщина, которую могут казнить по обвинению в измене. Теперь её муж сражается на дуэли за её судьбу.

«Французский вестник» — сборник историй, которые были опубликованы на страницах последнего выпуска издания, выходившего в вымышленном городе во Франции в ХХ веке.

Из-за объявленного в России локдауна фильм «Вечные» выйдет не 4 ноября, а 8 ноября, «Французский вестник» - не 11 ноября, а 18 ноября, «Последняя дуэль» переносится с 25 октября на 18 ноября.

 Смена графика затронет только российские кинотеатры – в странах СНГ релизы будут выпущены точно в сроки.

 

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