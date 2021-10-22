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Студентка ПсковГУ представила федеральным экспертам свой опыт участия в Молодежном медиахолдинге «Без срока давности»

Заместитель руководителя Молодежного медиахолдинга «Без срока давности», студентка 3 курса Института гуманитарных наук и коммуникаций ПсковГУ Дарья Шумаркина выступила с докладом на всероссийском форуме «Без срока давности» для специалистов патриотического воспитания педагогических вузов и вузов, имеющих педагогические специальности. Он проходит в эти дни в Москве, сообщили в пресс-службе вуза.

Экспертам в области патриотического воспитания из разных субъектов РФ она рассказала о своем опыте «погружения» в тему преступлений нацистов на оккупированных территориях СССР через систему практик по исторической журналистике, организованных Молодежным медиахолдингом ПсковГУ.

«Когда дело касается подобных тем, очень важна личная заинтересованность студентов, особенно неисторических направлений, – поделилась Дарья Шумаркина. – Молодежный медиахолдинг – это возможность объединить людей, любящих и умеющих писать тексты, вести социальные сети, брать интервью, делать фото и видеоконтент. Через свою работу студенты знакомятся с архивными документами и материалами проекта «Без срока давности», общаются с историками и поисковиками, специализирующимися на теме Великой Отечественной войны. Таким образом они повышают свои профессиональные навыки и узнают новые факты из истории нашей страны».

Молодежный медиахолдинг был создан на базе Псковского государственного университета в мае этого года и вошел в число основных молодежно-творческих направлений всероссийского проекта «Без срока давности». Его цель - создание системы поддержки и развития молодежных медиа, обеспечивающих освещение проекта. Участники медиахолдинга рассказывают правду о Великой Отечественной войне, основанную на документальных свидетельствах и воспоминаниях очевидцев. Медиаволонтеры присутствуют на мероприятиях, посвященных актуальным проблемам, связанным с темой войны, и освещают их в региональных и федеральных СМИ. В настоящее время проект выходит за рамки вузовского и набирает участников из числа школьников и студентов колледжей Псковской области.  

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