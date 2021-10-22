Какой огнетушитель выбрать для частного дома, рассказал псковский эксперт

11:40, 22 октября 2021, ПАИ

В жилых домах с печным отоплением рекомендуется использовать углекислотные огнетушители - при тушении электроприборов они оставят минимальные повреждения. Об этом рассказал заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области полковник внутренней службы Павел Комаров на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 22 октября.

Также можно купить порошковые, но желательно применять их в средствах защиты органов дыхания - они нанесут вред имуществу дома и некоторые вещи не смогут подлежать восстановлению.

Павел Комаров отметил, что на территории региона идёт активное строительство пожарных постов, благодаря этому удалось добиться 97% покрытия населённых пунктов. В Псковской области время прибытия пожарных в городских населенных пунктах составляет не более 10 минут, в сельских - не больше 20 минут. «Если пожар вовремя будет обнаружен и своевременно вызовут пожарных, то большая вероятность того, что строение спасут», - уточнил специалист.

Он подчеркнул, что необходимо прийти к тому, чтобы оборудовать жилые дома автоматикой. По словам Павла Комарова, автономные датчики не требуют больших денежных затрат, их можно приобрести в специализированных магазинах. Существует 6 классов пожаров, исходя из этого и следует выбирать первичные средства пожаротушения.