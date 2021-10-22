Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Какой огнетушитель выбрать для частного дома, рассказал псковский эксперт

В жилых домах с печным отоплением рекомендуется использовать углекислотные огнетушители - при тушении электроприборов они оставят минимальные повреждения. Об этом рассказал заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области полковник внутренней службы Павел Комаров на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 22 октября.

Также можно купить порошковые, но желательно применять их в средствах защиты органов дыхания - они нанесут вред имуществу дома и некоторые вещи не смогут подлежать восстановлению.

Павел Комаров отметил, что на территории региона идёт активное строительство пожарных постов, благодаря этому удалось добиться 97% покрытия населённых пунктов. В Псковской области время прибытия пожарных в городских населенных пунктах составляет не более 10 минут, в сельских - не больше 20 минут. «Если пожар вовремя будет обнаружен и своевременно вызовут пожарных, то большая вероятность того, что строение спасут», - уточнил специалист.

Он подчеркнул, что необходимо прийти к тому, чтобы оборудовать жилые дома автоматикой. По словам Павла Комарова, автономные датчики не требуют больших денежных затрат, их можно приобрести в специализированных магазинах. Существует 6 классов пожаров, исходя из этого и следует выбирать первичные средства пожаротушения.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Занимаетесь ли вы благотворительностью?

Проголосовать >>>

22 октября 2021

Град выпал в Пскове
22 октября 2021

Блогеры купили квартиру омской пенсионерке, живущей в бочке
22 октября 2021

Улицу Александра Невского в Пскове отремонтируют к августу 2022 года
22 октября 2021

Сергей Грахов: Пройти Всероссийскую перепись населения необходимо каждому
22 октября 2021

Появился второй претендент на «Народное признание – 2021» в номинации «Талант»

22 октября 2021

Андрей Михеев: Результаты Всероссийской переписи населения – это бесценная информация
22 октября 2021

Псковичей просят помочь с социализацией попавшей в двигатель машины кошки

22 октября 2021

В России зафиксированы новые антирекорды по числу заражений и смертей от коронавируса

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...