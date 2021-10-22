В России зафиксированы новые антирекорды по числу заражений и смертей от коронавируса

11:40, 22 октября 2021, ПАИ

За последние сутки в России выявлен 37 141 новый случай заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

22 октября в стране зафиксировано 1064 летальных исхода от COVID-19. За сутки в России полностью выздоровело 25 453 человека. Всего в России выявлено 8 168 305 случаев заболевания коронавирусом, 7 117 060 человек выздоровело, 228 453 – умерло.

В Псковской области с начала пандемии от коронавируса скончались 874 человека.