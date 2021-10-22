Пять человек скончались от коронавируса в Псковской области за сутки

11:34, 22 октября 2021, ПАИ

В Псковской области от коронавируса скончалось еще пять человек. С начала пандемии от COVID-19 в регионе умерло 874 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 55 476 случаев COVID-19 (274 — за прошедшие сутки). 46 907 пациентов вылечились от коронавируса, из них 284 — за минувшие сутки.