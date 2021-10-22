Псковичам рассказали о распространенных причинах пожара

11:54, 22 октября 2021, ПАИ

О наиболее распространенных причинах пожара рассказал заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Псковской области полковник внутренней службы Павел Комаров во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 22 октября.

Частой причиной пожара становится неправильное построение дымоходов. Так, к примеру, жильцы могут не вовремя заметить трещины.

Второй популярной причиной является неосторожность граждан, а также оставление горючих веществ вблизи печей.

Отвечая на вопрос, можно ли делать самостоятельно печи, спикер отметил, что до 2017 года данный вид деятельности без лицензионным.

«С октября 2018 года он был исключен из лицензии. С этого момента граждане могут сами делать укладку печи, но без образования человек не имеет права делать это», - отметил Павел Комаров.

В домах ремонтом печи занимаются специальные организации, с которыми заключаются договоры. Владельцам частных домов следует обращать внимание на образование человека, который занимается ремонтом или укладкой печи, поскольку можно допустить ошибку, которая станет причиной пожара.