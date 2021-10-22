Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковичам рассказали о распространенных причинах пожара

О наиболее распространенных причинах пожара рассказал заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Псковской области полковник внутренней службы Павел Комаров во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 22 октября.

Частой причиной пожара становится неправильное построение дымоходов. Так, к примеру, жильцы могут не вовремя заметить трещины.

Второй популярной причиной является неосторожность граждан, а также оставление горючих веществ вблизи печей.

Отвечая на вопрос, можно ли делать самостоятельно печи, спикер отметил, что до 2017 года данный вид деятельности без лицензионным.

«С октября 2018 года он был исключен из лицензии. С этого момента граждане могут сами делать укладку печи, но без образования человек не имеет права делать это», - отметил Павел Комаров.

В домах ремонтом печи занимаются специальные организации, с которыми заключаются договоры. Владельцам частных домов следует обращать внимание на образование человека, который занимается ремонтом или укладкой печи, поскольку можно допустить ошибку, которая станет причиной пожара.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Занимаетесь ли вы благотворительностью?

Проголосовать >>>

22 октября 2021

Град выпал в Пскове
22 октября 2021

Блогеры купили квартиру омской пенсионерке, живущей в бочке
22 октября 2021

Улицу Александра Невского в Пскове отремонтируют к августу 2022 года
22 октября 2021

Сергей Грахов: Пройти Всероссийскую перепись населения необходимо каждому
22 октября 2021

Появился второй претендент на «Народное признание – 2021» в номинации «Талант»

22 октября 2021

Андрей Михеев: Результаты Всероссийской переписи населения – это бесценная информация
22 октября 2021

Псковичей просят помочь с социализацией попавшей в двигатель машины кошки

22 октября 2021

В России зафиксированы новые антирекорды по числу заражений и смертей от коронавируса

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...