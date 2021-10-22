Андрей Михеев: Результаты Всероссийской переписи населения – это бесценная информация

12:21, 22 октября 2021, ПАИ

Председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев рассказал о важности Всероссийской переписи населения, сообщается в официальной группе регионального комитета в соцсети «ВКонтакте».

«Результаты Всероссийской переписи населения – это бесценная информация для решения стратегических задач по развитию нашего региона и России в целом», - отметил Михеев.

Руководитель профильного комитета подчеркнул, что данные, полученные органами статистики, позволят органам исполнительной власти актуализировать свои планы работы для улучшения делового климата и благосостояния граждан.

Напомним, Всероссийская перепись населения проводится с 15 октября по 14 ноября 2021 года. В этом году в масштабном статистическом мероприятии можно принять участие самостоятельно через сайт госуслуг либо дождавшись переписчика дома. Узнать его можно по уникальной накидке с логотипом Всероссийской переписи населения. Кроме того, у каждого из них будет официальное удостоверение.