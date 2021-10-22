Сотрудники МЧС рассказали псковским школьникам, как себя вести во время пожароопасной ситуации

12:56, 22 октября 2021, ПАИ

В лицее «Развитие» Пскова сотрудник МЧС провел открытый урок по основам безопасности жизнедеятельности, приуроченный к месячнику по гражданской обороне, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС по Псковской области.

Ученикам рассказали о поведении во время пожара дома и как себя вести, чтобы не возникала пожароопасная ситуация. Также школьники узнали о том, как работает пожарно-спасательное подразделение, о их снаряжении и технике работы, о причинах возникновения пожаров и их предотвращении.

Сотрудники МЧС напомнили: чтобы обеспечить безопасность каждого человека в различных ситуациях, необходимо с детства закладывать основы личной безопасности, так как во многих ситуациях человек может рассчитывать только сам на себя, поэтому людей обучают элементарным мерам предосторожности еще в школе, чтобы уберечь от беды и себя, и своих близких.