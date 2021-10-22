Появился второй претендент на «Народное признание – 2021» в номинации «Талант»

12:57, 22 октября 2021, ПАИ

Новоржевский поэт, исполнитель песен Михаил Яичников выдвинут на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание – 2021» в номинации «Талант». Заявку прислала редакция газеты «Земля Новоржевская».

Михаил Яичников активно участвует в различных поэтических конкурсах, является дипломантом конкурса «Помяните добрым словом», проводимого УМВД России по Псковской области в 2016 году, обладателем диплома всероссийского конкурса «Русский лад», лауреатом областного конкурса самодеятельных поэтов «Поэтический подиум», а также принимал участие в VI Фестивале авторской песни и поэзии «Изборская крепость», в конкурсе на создание гимна Псковской области.

В 2020 году вышел в свет сборник его стихов «Отражение». В 2021 году Михаил стал лауреатом Всероссийского ежегодного литературного конкурса «Герои Великой Победы».

Михаил Яичников родился в городе Ленинграде. Окончил Ленинградский электро-механический техникум железнодорожного транспорта. Срочную службу проходил в Воздушно-десантных войсках. После армии до 2014 года в разных должностях служил в отделе полиции по Новоржевскому району. Неоднократно был командирован в Чеченскую Республику и Дагестан, где принимал участие в контртеррористических операциях. Награжден медалями Министерства внутренних дел РФ и Министерства обороны РФ. Ветеран боевых действий МВД России. В звании майора вышел на пенсию. В настоящее время трудится на кабельном производстве.

Является участником художественной самодеятельности Новоржевского района. В свободное время увлекается садом и огородом, рыбалкой, пчеловодством, работой по дереву. Примерный семьянин. Есть жена и взрослая дочь.

Это уже вторая заявка на премию в номинации «Талант». Также на награду претендует писательница из Островского района Ирина Васильева.

Приём заявок на соискание премии «Народное признание» продлится до 6 декабря. Отправлять их следует по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо необходимо вложить заполненный бланк заявки, который можно скачать здесь, и фотографию претендента на награду. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 11 номинациях, среди которых «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации.