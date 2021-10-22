Сергей Грахов: Пройти Всероссийскую перепись населения необходимо каждому

13:08, 22 октября 2021, ПАИ

Председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов оценил новый онлайн-формат Всероссийской переписи населения, а также отметил важность участия жителей. Об этом сообщается в Instagram комитета.

«На прошлой неделе стартовала Всероссийская перепись населения, впервые – в цифровом формате. Это очень удобно, можно быстро самостоятельно переписать себя и членов семьи онлайн», - отметил Сергей Грахов.

Он считает, что пройти перепись необходимо каждому, ведь в первую очередь «эта информация нужна для оценки условий жизни граждан, впоследствии — эффективных решений в социальных областях, в экономике».

Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября 2021 года. В этом году в масштабном статистическом мероприятии можно принять участие самостоятельно через сайт госуслуг либо дождавшись переписчика дома. Узнать его можно по уникальной накидке с логотипом Всероссийской переписи населения. Кроме того, у каждого из них будет официальное удостоверение.