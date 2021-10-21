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Пскович стал чемпионом Европы по шахматам

Пскович Алексей Захаров выиграл золотую медаль в категории до 14 лет в детском первенстве Старого Света по шахматам, которое прошло по гибридной системе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Федерации шахмат Псковской области.

Всего Российские спортсмены завоевали 22 медали. Золотые награды выиграли А. Клещевников и А. Барабаш (до 8 лет), Д. Преображенская (до 10 лет), А. Шухман (до 12 лет), П. Кобак (до 14 лет), В. Лоскутова (до 18 лет) и В. Мурзин (до 20 лет).

Серебро в активе Н. Клейменова, К. Завиваевой, В. Семеновой, И. Землянского, Э. Худухшанова, Г. Михеевой.

Бронзу завоевали В. Куваева, Т. Темирбеков, С. Новожилов, О. Горячкина, Р. Кавыев, Е. Мирошник, Т. Салемгареев, А. Афонасьева.

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