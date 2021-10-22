Улицу Александра Невского в Пскове отремонтируют к августу 2022 года

13:27, 22 октября 2021, ПАИ

В Пскове к августу 2022 года отремонтируют участок улицы Александра Невского протяженностью более 600 метров. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации города, ремонт выполняют по многочисленным просьбам псковичей.

Согласно контракту, подрядчик обновит асфальтобетонное покрытие и отремонтирует тротуар, установит новые крышки колодцев и укрепит обочину. Также на данном участке будет добавлена искусственная неровность, установлены новые дорожные знаки и нанесена дорожная разметка термопластиком.

В пресс-службе администрации отметили, что до 28 июля 2022 года участок дороги между улицей Ветряной и Олега Кошевого должен быть отремонтирован, однако основной объем работ планируется провести уже в этом году.

Работы будут проведены подрядной организацией ООО «ДРС60» в рамках муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова», заказчиком ремонта выступает Управление городского хозяйства администрации Пскова.