Таможня дает добро – пресс-конференция с Игорем Ерошиным

17:38, 22 октября 2021, ПАИ

В этом году Псковская таможня выявила крупную партию детских контрафактных игрушек – 24,5 тысячи изделий. Ни одна неделя не обходится без выявления таких преступлений. У Псковской таможни сегодня есть различная техника, позволяющая «заглянуть» во все уголки грузового отсека, проверить подлинность купюр и даже определить химический состав сплавов. В медиацентре ПАИ прошла первая пресс-конференция начальника Псковской таможни генерал-майора таможенной службы Игоря Ерошина. Мы поговорили о том, что изменилось в работе таможни за последний год, как повлияла на деятельность ведомства пандемия, какие задачи сейчас стоят перед псковскими таможенниками, а также что чаще всего незаконно перевозят через границу и как таможенники пресекают преступления. Предлагаем вашему вниманию стенограмму встречи.

- Игорь Иванович, добрый день! Рады видеть вас у нас в гостях. Я отмечу, что наша пресс-конференция проходит в предпраздничные дни для таможенников. 25 октября – День таможенника Российской Федерации. Давайте познакомимся для начала. Вы у нас в Псковской области с лета, и хотелось бы узнать немного о вас. Вы служите в таможенных органах с 1994 года, обладаете колоссальным опытом. Ваша служба проходила в других регионах. Видите ли вы особые отличия таможни Северо-Запада от таможен других регионов?

- Добрый день. Таможня непростая, три границы. До этого мне приходилось служить во внутренней таможне. В пограничной Брянской таможне. Там было две границы – с Украиной, с Белоруссией. А здесь у нас, наверное, еще как Петр Первый прорубил окно в Европу. После этого страна установила такие Западные ворота, если быть точным – Северо-Западные. Здесь мы и несем службу, контролируя движение транспортных средств, пассажиров, пешеходов через Северо-Западные ворота России. Наверное, здесь немножко посложнее, потому что больше товарооборот. Несмотря на санкции, которые нам объявила Европа, товарооборот и грузооборот с Европой никто не отменял. Он довольно-таки крупный и даже побольше, чем Центральном регионе, в 1,5-2 раза. Поэтому работа непростая, требует большой самоотдачи как от меня, так и от должностных лиц. Ситуация должна контролироваться и, соответственно, более сложный и напряженный участок.

-Все 30 лет, как функционирует таможенная служба в Псковской области, она реорганизовывалась, развивалась, скажем так, была в постоянном развитии. Теперь в Псковской области одна таможня – Псковская. Что изменилось за последний год? Какие задачи сейчас стоят перед псковскими таможенниками?

- С октября 2020 года Псковская таможня преобразована в таможню фактического контроля. Как вы знаете, созданы в Российской Федерации центры электронного декларирования, куда подаются электронные декларации на товары. Мы являемся таможней фактического контроля, приграничной таможней. Контролируем пункты пропуска, соответственно, белорусский участок границы. Для нас сейчас основные задачи - ускорение таможенных операций в пунктах пропуска с сохранением полноты и качества контроля. Конечно, это недопущение незаконного перемещения товаров через границу, недопущение ввоза запрещенных товаров, санкционных товаров, в частности, которые пытаются въехать к нам с белорусского участка границы.

Стратегия развития ФТС – прежде всего, коллективу предстоят такие непростые задачи, как внедрение новых систем управления рисками, участие таможни в запуске системы прослеживаемости товаров. И основная задача – мы находимся в начале этапа освоения интеллектуального пункта пропуска. Интеллектуальный пункт пропуска мы будем создавать практически с нуля, под руководством Федеральной таможенной службы.

- А можно в двух словах: что из себя представляет интеллектуальный пункт пропуска, новая система прослеживаемости товаров? Это связано с каким-то технологиями?

- Да, это, прежде всего, информационные технологии. Но интеллектуальный пункт пропуска – его основные компоненты. Давайте я вам простым языком скажу. Когда движется транспортное средство. Может, пока для некоторых фантастические вещи: на кабине у водителя QR-код, где все данные на автомобиль, далее он подъезжает к пункту пропуска и не становится в очередь, а записывается в так называемую электронную очередь, подъезжает в определенное время. Въезжая в пункт пропуска, машина сканируется, тут же сканируются весовые характеристики самого транспортного средства. Он подает электронное уведомление, и мы понимаем, что загруз, который заявил данный перевозчик. Дальше происходят такие вещи, пока еще не совсем реальные: потоковый сканер в виде дистанционно-досмотрового комплекса, при этом водитель даже не должен выходить из машины. Дистанционно-досмотровый комплекс безопасно сканирует транспортное средство вместе с автомобилем.

- Средства на грани фантастики!

- Я вас уверяю, буквально через некоторое время это не будет фантастикой. Это основная задача интеллектуального пункта пропуска Федеральной таможенной службы. И когда все эти данные поступили к нам, далее автоматическая система риска принимает решение, что делать с этой машиной. Если все в порядке – она проезжает по зеленому коридору. И потом начинается процесс таможенного контроля, который может привести: 1) к автоматическому выпуску этой декларации, дальше не нужно будет ехать на внутренний таможенный пост, машина может быть выпущена в автоматическом режиме, либо в автоматическом режиме может быть оформлен транзит на внутренний таможенный пост.

- Это очень ускоряет работу на границе, снижает очереди.

- Мы просто надеемся на эту систему, что она будет внедряться более быстро, семимильными шагами. Мы готовы участвовать в эксперименте, готовы делать различные наработки, участвовать в проблемных ситуациях, отрабатывать все необходимые режимы работы этой системы.

- Игорь Иванович, что же пытаются злоумышленники перевозить через таможню, что раньше провозили, что сейчас?

- Обычно у простого обывателя складывается впечатление, что таможня обнаружила наркотики, оружие, когда декларацию смотрят… Конечно, не без этого. Но номенклатура перемещаемых товаров очень широкая. От простых изделий из пластмассы, дерева, металла до серьезных станков, оборудования, производственных линий. Незаконное перемещение товаров через границу – это не обязательно только наркотики и оружие. Незаконным перемещением может быть недостоверное декларирование и таможенной стоимости, и самого товара, по коду товара, занижение его пошлины, декларирование товара под другим видом.

Приведу простой пример. Не буду называть предприятие, крупное предприятие завозит пресс для кастрюль. Оказался пресс для коробок передач. Это вроде как смешно, но на самом деле все грустно. Или завозит пресс для пеллет, а оказывается, это станки фрезерные, с ЧПУ, которые более дорогостоящие и имеют другую пошлину.

- Таким образом, нарушение закона заключается в том, что у них незаконная выгода при такой перевозке?

- Конечно. Незаконное перемещение товаров через границу с занижением таможенной пошлины, платежей, торговых ограничений, нетарифных мер регулирования.

- А что с самыми популярными, по-прежнему, среди незаконно перемещаемых товаров?

- Если посмотреть последние сводки, то сводки пестрят перемещением подакцизной продукции. Это сигареты, алкоголь. Мы находимся на границе, с нашими коллегами в непосредственном и полном взаимодействии с Пограничной службой. Производим совместные досмотры транспортных средств. Не проходит недели, чтобы мы не обнаружили сигареты где-то в скрытых полостях автомобилей, в скрытых полостях даже железнодорожных вагонов. Сигареты – каждодневное выявление. Но начало года ознаменовалось таким событием: на МАПП Бурачки было обнаружено в баке для солярки, куда заправляется транспортное средство, 150 кг гашиша. Это серьезное, знаковое обнаружение. Я думаю, очень сильно огорчились контрабандисты после обнаружения такого количества наркотиков. Соответственно, наши сотрудники были поощрены за данное обнаружение.

- А вот обывательский вопрос. Почему сигареты – по-прежнему самый популярный контрабандный товар? И, как я понимаю, его вывозят из России?

- Конечно, вывозят. Сигареты в Европе стоят довольно-таки серьезные суммы, насколько я знаю, пачка сигарет там стоит от 6 до 10-12 евро, в барах, ресторанах и так далее. И очень часто пытаются с целью наживы скрыть в скрытых полостях сигареты, причем ухищряются на довольно серьезные вложения. Иногда сигареты упаковывают в доски, в обыкновенные пиломатериалы, при этом надо серьезные столярные работы провести, чтобы упаковать. Есть различные виды тайников, мы все их знаем, поэтому этим вопросом занимаемся каждодневно, кропотливо. Не ленимся в этой ситуации, проводим серьезные досмотры, с раскладкой продукции, с проверкой ее единиц. Причем, используем даже такие вещи, как инспекционно-досмотровые комплексы, это уже каждодневный режим работы. У нас также есть досмотровые комплексы, когда мы можем посмотреть паллет. Может, вы видели в аэропорту, и мы можем посмотреть вещи, все. Используем рентген-установки, эти вещи используются каждодневно. Даже 6-метровую доску можно посмотреть…

- Казалось бы, такие серьезные методы проверки, и все равно пытаются провозить. Вы говорите, что буквально каждую неделю сталкиваетесь с такими вещами.

- К сожалению, прибыль очень высокая, и поэтому недобросовестные участники внешнеэкономической деятельности, или проще контрабандисты, этой работой не брезгуют. Но при этом, несмотря на ускорение таможенного контроля, результаты у нас довольно-таки приличные, и в этом году возбуждено более 3,5 тысячи дел об административных правонарушениях и 53 уголовных дела. Мы стараемся пресекать и жесткими методами, в том числе возбуждением уголовных дел, не допускать подобных нарушений.

-Мы все знаем, что пандемия внесла коррективы во все сферы нашей жизни. Естественно, внесла и в работу таможенной службы. Сократился поток граждан, которые пересекают границу. Тем не менее, расскажите, как изменилась работа таможни в связи с пандемией?

- Прежде всего, мы соблюдаем все санитарно-эпидемиологические требования, все наши сотрудники находятся в масках, перчатках, пользуются различными санитайзерами. Понятно, что водители не всегда соблюдают подобные требования, для таможенников есть определенный риск. Понятно, что снизился пассажиропоток, снизился поток легковых транспортных средств в связи с ограничениями проезда через границы государств – как в одностороннем, так и в двухстороннем порядке. Если раньше перемещалось около300-400 транспортных средств в день, то сейчас перемещается 30-40 легковых транспортных средств.

- Да, значительно!

- При этом грузовиков, конечно, не уменьшилось, но пассажиропоток, легковые транспортные средства уменьшились в разы в связи с ограничениями, которые диктует нам новая коронавирусная инфекция. При этом я бы хотел, пользуясь случаем, предупредить всех иностранных граждан, которые вывозили легковые автомобили в режиме временного увоза. Данный временный увоз в связи с пандемией с 1 марта был продлен до 30 сентября, и я хотел бы всех предупредить, что дальнейшего продления не будет. Обращаю внимание всех, кто ввез транспортные средства во временный ввоз и не вывез их в установленные сроки: здесь возникает обязанность по уплате таможенных платежей и пошлины довольно-таки серьезная. Плюс такой момент: лица, которые в установленный срок не вывезли данные транспортные средства, привлекается к административной ответственности. Поэтому я хотел бы еще раз напомнить, что данное транспортное средство должно быть вывезено в установленное время.

- Какие средства помогают таможенникам осуществлять контроль и делать свою работу?

- Здесь, наверное, повторюсь. Раньше инспекционно-досмотровый комплекс был в диковину и не на всех таможенных постах у нас, то сейчас это рядовой комплекс, который используется каждодневно. Большая часть грузов проверяется именно с помощью него, так называемый безразрушаемый метод фактического контроля. Плюс на таможенных постах существует радиационный контроль каждого товара, поэтому провоз товара с превышением радиационного фона запрещен, фиксируется и пресекается мгновенно. Также мы можем с помощью определенных приборов посмотреть скрытые полости, можно заглянуть в скрытые полости автомобиля, внутрь бампера и увидеть, что там находится. У нас есть приборы, которые позволяют сделать анализ, из чего состоит металл, определить химический состав вещества или изделия… А еще у нас есть служебные собаки. Они, конечно, не технические средства, но без этих помощников не обойтись. У нас служат 22 собаки различных пород. Они обучены нахождению наркотических средств и ряду других. Собаки обучены по различным направлениям. Мы их всесторонне применяем.

- Полноценные сотрудники таможни!

- Да, почему нет? Это наши коллеги!

- Когда еще можно было свободно переезжать границу, был всегда милый момент, когда выходил таможенник с собакой. Я хотела еще спросить: у вас такое серьезное оснащение. Но, наверное, таможенники обладают еще какими-то особенностями психологическими. И каждый немножечко психолог, чтобы понимать, перед ним потенциальный преступник или нет…

- Конечно, человек в процессе службы приобретает навыки интуитивного общения с подконтрольным лицом, назовем это так. Видит по психологии человека, по его поведению, и, соответственно, может дополнительно применить систему управления рисков. У нас есть еще так называемые мобильные комплексы. Вы их видели, они оборудованы мигалками, специализированными сигналами, имеют соответствующие обозначения на кузове машины, они оборудованы специальными громкоговорителями. Эти комплексы мы используем, в основном, на белорусском участке границы, в том числе для предотвращения ввоза санкционных товаров.

- А для чего необходимы такие мобильные комплексы?

- Мы на них патрулируем как федеральные трассы, так и дороги местного значения. В машине имеется такое оборудование, например, как прибор для досмотра «Спрут». Можно посмотреть транспортное средство, например тентованную машину, даже не открывая его, заглянув под тент специальным щупом с камерой и на экране посмотреть, что там находится. Можно также проверить по базе данных, машина интегрирована в информационную систему, к которой мы подключены, она подключена к нашим информационным системам, мы можем проверить транспортное средство, куда оно везет груз, растаможен он или нет, проверить по документам, по базе автомобиль пробить. Различные базы данных, к которым мы подключены, мы осуществляем проверку в процессе патрулирования. Они оборудованы автономными источниками питания, там есть генераторные установки, то есть такой комплекс живет на дороге.

- Просто с точки зрения обывателя, для нас таможенник – который работает на границе, а оказывается, у вас есть еще и мобильный комплекс.

- Да, у нас нет таможенной границы с Белоруссией, но мы проверяем грузы, в том числе в рамках Союзного государства, и тоже их контролируем. Даже в ближайшее время мы дооснастим данные передвижные комплексы передвижной, переносной рентген-установкой. Можно будет использовать данный прибор и посмотреть, что находится в скрытых полостях, с помощью переносной рентген-установки.

- То есть, полностью такой таможенный пункт на колесах.

- Да, мобильный таможенный пункт, который может произвести таможенный контроль. И если данное транспортное средство вызывает подозрение, мы уведомляем водителя о том, что ему необходимо проехать в зону таможенного контроля для проведения досмотровых операций.

- Есть какие-то данные по работе этих мобильных служб, мобильных комплексов?

- Довольно обширный спектр контролируемых товаров. Если по цифрам, то у нас только возвращено на территорию Республики Беларусь товаров общим весом около 1190 тонн, при этом уничтожено товаров санкционных около 104 тонн, в отношении которых в Российской Федерации применяются специальные экономические меры, контрсанкции, если говорить простым языком.

- Понятен маршрут санкционных товаров через Белоруссию, такая работа…

- К сожалению, недобросовестные участники внешнеэкономической деятельности пытаются провезти на территорию Российской Федерации товары, на которые Россия ввела санкции, на неблагоприятные страны, которые, в свою очередь, ввели санкции против нас.

- А вот по поводу пресечения торгового оборота, контрафактной, фальсифицированной и немаркированной продукции. Какие товары пытаются незаконно ввезти на территорию Российской Федерации?

- Вообще контрафактные товары, как правило, отличаются низким качеством, больше всего пугают тем, что они могут нанести вред, причем вред именно потребителю. При этом пугает больше всего, что контрафактными могут быть детские игрушки. Это не только нарушение прав интеллектуальной собственности правообладателя, но и превышение различных химических веществ может быть. Те, кто производит контрафактную продукцию, не задумывается, почему игрушка должна быть яркой. Они задумываются о прибыли, прежде всего, о популярности данного бренда. При этом игрушка яркая, а там превышение фенола может быть в несколько раз. Это огромный вред для ребенка! 24,5 тысячи единиц только игрушек было задержано только в этом году. Это очень проблемная ситуация.

Было задержано и изъято почти 10 тысяч зонтиков. Казалось бы, безобидная вещь, но никто не отменял интеллектуального права. Люди защищают свои бренды, стараются производить качественную продукцию, она становится популярной, их подделывают, наносят определенный бренд, он становится более реализуемый на рынке. Такое зонтики, как Burberry Limited, детские зонтики, все знают мультик «Щенячий патруль». Нанеся на него героя, зонтик более продается. Соответственно наносится вред владельцу данного товарного знака. Конечно, все эти товары были изъяты из оборота. Скажу также, что производят по-прежнему и пытаются ввезти на территорию Российской Федерации обувь известных брендов, было задержано 1384 пары, это бренды New Balance, Athletics, «Адидас». Известные бренды, но до сих пор выпускают контрафактную обувь и пытаются ввезти на территории Российской Федерации. А буквально недавно мы возбудили дела об административном правонарушении в отношении алюминиевых банок для расфасовки 0,7 л, при этом банки были предназначены для расфасовки в них водки «Нефть» и «Охота». Бог бы с ним, «Охота» – это только подделка товарного знака, а «Нефть» вообще производится в Австрии! Зачем австрийские банки на территорию Российской Федерации? Вопрос: а что в них разольют? Здесь вопрос такой, что вроде мы задержали пустые банки, с брендом, но при этом мы предотвратили, я думаю, дальнейший разлив в них контрафактного алкоголя, который может привести к очень серьезным последствиям. Не факт, что туда будет залит качественный алкоголь.

- В основном откуда идет эта контрафактная и фальсифицированная продукция?

- Производство этих банок идет, в основном, в Китае, а данные банки были задержаны на белорусском участке границы.

- А зонтики, игрушки – откуда все?

- Различные направления, но большей частью эта продукция задерживается как на белорусском участке границы, так и на внутреннем рынке Псковской области. Мы проводим совместные мероприятия с УМВД по Псковской области, с Роспотребнадзором, и от десятков до десятков тысяч контрафактной продукции задержано при этих совместных мероприятиях. Это различные товары, в том числе сигареты, алкоголь, игрушки, мобильные телефоны поддельные, различные товары народного потребления, и всего изъято более 303 тысяч товаров. Это огромное количество контрафактной продукции. Скажу, что более 100 тысяч контрафактной продукции у нас сейчас находится в процессе проработки материалов, и это тоже будет изъято из оборота.

- Когда вы говорите о внутреннем рынке, это мобильные пункты или стационарные, где проводятся проверки?

- Различные, от крупных магазинов до незначительных торговых точек предпринимателей. Это рейды совместно с полицией, Роспотребнадзором.

- Если говорить об информационных технологиях, которые вошли в нашу жизнь везде. Таможенные органы, конечно же, не стали исключением. В каком направлении двигается Псковская таможня, чтобы улучшать эти информационные технологии?

- Когда я еще 30 лет назад пришел в таможню, компьютеров не было вообще. Сейчас только в таможне мы используем 98 информационно-программных продуктов, из них более половины используем при таможенном контроле. Данные программные продукты интегрированы в единые системы. При этом мы взаимодействуем со смежниками, система межведомственного взаимодействия, электронные продукты соединяются с программами Россельхознадзора, Роспотребнадзора, различных разрешительных органов, мы можем взаимодействовать с системой МВД, с системой разрешительных органов по нетарифному урегулированию, сертификацией. При этом не нужно требовать бумажный носитель. Мы можем быстро в электронном виде в любое время проверить любой документ.

Сегодня уже никого не удивляют такие слова, как электронное декларирование, электронная таможня, автоматическая регистрация деклараций и автоматический выпуск деклараций на товары. В будущем мы придем к тому, что в автоматическом выпуске, с помощью автоматической регистрации будет выпускаться львиная доля деклараций, и те, кто не будет попадать в данный режим, системой управления рисками будут в отдельный сектор, где будет проверяться личным составом таможни. Но при этом тоже там система делит: попал в систему рисков – начинается полный досмотр, нет. Сначала мы проверяем документальный контроль. Если мы видим, что необходимо провести фактический, тогда будет проводиться фактический контроль. В будущем система электронного декларирования, электронного управления рисков до 80-90% деклараций будет выпускать, в автоматическом режиме.

- Действительно ли сейчас все эти информационные технологии, современные методы проверки облегчили жизнь таможенникам, их работу?

- Они, конечно, жизнь нам облегчили, но и от таможенников требуется теперь знание по всем направлениям, в том числе информационным. Мы должны, в первую очередь, сделать так, чтобы системы были отказоустойчивы. Перейдя в информационные технологии, мы не должны останавливать таможенный контроль, а вдруг где-то произойдет сбой? Отказоустойчивость систем – наверное, одна из основных задач, таможня семимильными шагами провела ряд мероприятий, по которым отказоустойчивость систем приведена на серьезный уровень. Если раньше нештатных ситуаций могло быть в год порядка 100, то сейчас это 1. В разы снизилась система нештатных ситуаций. Я так скажу, что таможня находится на начальном этапе формирования интеллектуальной таможни, электронной таможни, в том числе и интеллектуальных пунктах пропуска, о которых мы говорили.

- Спасибо большое! Конечно, не хотелось в эти праздничные дни говорить о неприятных вещах, затрагивать тему коррупции. Однако мы часто слышим о пресечении деятельности коррупционеров в таможенных органах. Расскажите, как обстоят дела с этим у нас в Псковской таможне?

- Наша служба, без сомнения, имеет определенные коррупционные риски. Огромный товарооборот, огромный грузооборот. Это накладывает определенную ответственность на наших должностных лиц. Без коррупционной составляющей мы пока обойтись не можем. Проводим целый ряд профилактических мер. Но хочу всем напомнить, что взятка имеет две стороны. И дача взятки и ее получение - уголовно наказуемые деяния. Хочу всех предупредить, что это обоюдное уголовное деяние. Каждое должностное лицо может быть склонено к коррупционной составляющей, соответственно, должностные лица уведомляют руководство о возможности дачи им взятки, о том, что им предлагают дать взятку.

В 2020 году было 31 уведомление наших должностных лиц о попытке дачи им взятки. При этом в прошлом году возбуждено 19 уголовных дел в отношении граждан-взяткодателей. Есть и наш проблемный вопрос, в отношении 6 должностных лиц тоже были возбуждены уголовные дела. В 2021 году продолжаем эту работу, подано 17 уведомлений, возбуждено 15 уголовных дел. В отношении взяткодателей – 14, в отношении должностных лица – 1 уголовное дело. При этом хочу сделать одну ремарку. Дача взятки должностному лицу, несмотря на ее размер, например 1000 рублей, уже является уголовным деянием. Чтобы все могли понимать, что 1000 рублей тоже преследуется уголовной дачей взятки. И за 1000 рублей будет отвечать, естественно, и наш сотрудник. Надо 10 раз подумать, прежде чем устроить для себя, своей семьи, своих близких столько серьезные последствия, а наказание по этим статьям очень серьезное. Нужно ли этим заниматься?

- Несколько слов о сотрудниках таможни, пожалуйста, кто это, сколько у вас человек трудится?

- Надо сказать, что сегодня Псковская таможня является одной из крупнейших таможен приграничного региона. У нас более 1400 сотрудников. Средний возраст где-то 41 год. Таможня постепенно молодеет. Соотношение женщин и мужчин последние годы примерно 50 на 50, красивое такое соотношение. К женщинам у нас очень уважительное отношение, я даже на некоторых участках как работодатель приглашаю женщин на работу, они более усидчивые, кропотливые, старательные. На участках, которые всепогодные, мы стараемся приглашать мужчин. Женщины очень усидчиво работают за компьютером, более внимательны, допускают меньше ошибок.

- Мы и морозоустойчивы тоже!

- Бывают, конечно, разные. У нас на белорусском участке работала такая девушка, она и мужчине даст фору. Водители заранее готовились к досмотру, если она стоит, несет службу на границе. Наверное, не то, что они ее боялись, а так уважительно к ней относились. Кто такой таможенник – это универсальный солдат. Многое умеет, многое знает., от него многое требуется. У нас есть люди, у которых не только одно высшее образование, сегодня при приеме на службу требуется обязательное высшее образование, у некоторых и по два факультета. Есть такие дисциплины, как химия, физика, мы тоже должны это знать, экономика, прибавьте сюда финансовую составляющую. Мы занимаемся правоохранительной деятельностью, а значит, это дознание, это административное расследование, здесь должно быть юридическое образование. Большой спектр!

- К вам сложно попасть на работу?

- Знаете, мы ведем такой отбор, довольно-таки серьезный, проверка на службу идет длительное время. Мы стараемся набирать сотрудников, чтобы они соответствовали нашим требованиям. Мы приглашаем на работу и рассматриваем лиц, находящихся далеко, проживающих далеко от места службы. У нас же граница, соответственно, пункты пропуска находятся на границе. Иногда далеко от городов.

- Требования у вас действительно высокие, плюс моральные качества человека обсуждаются?

- Безусловно. У нас требования очень серьезные, в том числе и к моральным качествам: быть честным, обязательным, дисциплинированным. Приветствуется быть спортивным. Еще такой момент, что мы еще и заботимся о своих сотрудниках, стараемся доставлять их на службу. Транспортом доставляем и в Великие Луки, и в Пыталовский и Печорский районы. Сейчас мы расширяем, МАПП Бурачки находится в Себежском районе, далеко, из Пскова не наездишься каждый день, но мы готовы для должностных лиц, которые из Пскова захотят устроиться в Себежский район, организовать доставку транспортом. Приведу такой пример. Возьмем рабочий день в Москве. Многие хотят покорить Москву и поехать туда. Но где снять квартиру – в Мытищах? Это 2,5 часа до центра. При хорошем раскладе, если нет пробок. При этом общественный транспорт. Кто был в часы пик в московском метро, в электричках пригородных – не самый хороший вариант. Но пока за 2,5 часа доедешь, какой работник приезжает? А у нас доставка своим транспортом, автобусом, пожалуйста. Плюс прибавьте к этому шикарный санаторий, можем давать путевки.

- У вас и льготы хорошие, и зарплата повышенная…

- Да, и при этом медицинское обеспечение. Оплата труда должностных лиц таможенных постов на сегодняшний день – достойная. На таможенных постах служба приравнена к военной: увеличилась заработная плата, появились дополнительные социальные гарантии, в частности досрочный выход на ведомственную пенсию. Сотрудники могут заслужить за определенное количество лет, за 20 лет, военную пенсию, которая до гражданской пенсии гораздо раньше.

- Требований все равно много. У вас все заманчиво, но не у всех по два высших образования.

- Работа у нас непростая. Мы сейчас работаем с Псковским государственным университетом. Недавно я разговаривал с ректором Натальей Ильиной. На выпускников университета мы очень рассчитываем. И не обязательно иметь высшее образование, касающееся таможни. Мы с удовольствием берем и технарей, и физиков, и информационщиков. Мы их всему научим.

- Здорово. Что бы вы пожелали сотрудникам таможенного ведомства в преддверии профессионального праздника, Игорь Иванович?

- Прежде всего хочу по благодарить за работу и пожелать здоровья нашим ветеранам. Ветераны не только Псковской таможни. Я еще недавно в регионе, поэтому, извините, шпаргалкой воспользуюсь. Ветераны Великолукской, Себежской, Печорской, Псковской и Пыталовской – теперь она преобразована в одну Псковскую таможню. Хочу поблагодарить всех, кто стоял у создания этих таможен, создания Псковской таможни, тех, кто давал становление таможенной службы, пожелать им крепчайшего здоровья, хорошего настроения и, конечно, продолжать шефство над молодым поколением.

- Спасибо большое, Игорь Иванович, примите и наши поздравления, от Псковского агентства информации, от всего нашего медиахолдинга, поздравляем лично вас и, конечно, всех сотрудников таможни с профессиональным праздником.

- Спасибо. Пользуясь случаем, хотел бы свой личный состав поздравить с праздником, пожелать им праздничного настроения, крепчайшего здоровья, успехов на службу и оперативного везения.

- Спасибо. Коллеги, есть у вас вопросы?

- Игорь Иванович, несколько слов о добросовестности участников ВЭД, У нас была поставлена государством задача увеличить количество экспортоориентированных предприятий. Действительно ли увеличилось? Есть ли какие-то крупные экспортеры у нас, в Псковской области? Увеличился ли экспорт? Что, в основном, вывозят из Псковской области, вообще из России через нашу границу? Может, несколько цифр…

- У нас границы не только с Псковской областью, поэтому экспортеры со всей Российской Федерации. Соответственно, экспортируют, в том числе, различную продукцию – от сырья до изделий промышленного производства. Различная номенклатура, и наши предприятия из сырьевых давно уже переросли в серьезные производства, промышленные предприятия. Завод по производству автомобилей, например в Калуге – «Пежо», «Ситроен», «Мицубиси» – как ввозят через нас комплектующие, так и увозят готовую продукцию. Также экспортируется продукция таких заводов, как «Самсунг», LG, которые находятся на территории наших внутренних регионов. Мы экспортируем эти товары в различные страны. Это не говорит о том, что если у нас находится завод «Самсунг», то он производит только телевизоры для Российской Федерации. Нет, большинство наших крупных предприятий также экспортирует эту продукцию. Многие автомобильные заводы экспортируют свою продукцию, в том числе, в страны СНГ. Поэтому спектр экспорта очень широкий.

- Я бы хотела задать вопрос о наболевшем. Наверное, в любых коллективах есть эта проблема: как у вас реализуется массовая вакцинация сотрудников? Ведь вы на передовой, сотрудники стоят, постоянное взаимодействие с людьми. Как этот вопрос у вас решается?

- Я вам скажу, что методом жесткого приказа он точно не решается. Мы ничем не отличаемся от других граждан. Конечно, мы хотели бы иметь серьезный коллективный иммунитет, потому что мы серьезно непосредственно общаемся с водителями иностранных государств, соответственно, это группа риска. Мы находимся на границе, общаемся с пассажирами, лицами, двигающимися на личном транспорте. Это тоже группа риска. Мы проводим большую агитационную работу по вакцинации. Цифры у нас каждый день на контроле. Сегодня у нас коллективный иммунитет – не так, кто переболел, у кого медицинский отвод, мы всех этих людей учитываем. Мы сейчас не учитываем ни переболевших, ни декретников, ни тех, кто вакцинировался полгода назад. У нас строгий учет, мы понимаем, что это наш коллективный иммунитет, и если мы не будем так считать, то ни к чему хорошему эта ситуация не приведет. Мы четко отсекаем полгода, при этом смотрим ревакцинированных. На сегодня могу вам смело доложить, что у нас почти 75% лиц, которые прошли вакцинацию менее полугода назад и прошли ревакцинацию. Перед вами ваш покорный слуга, который прошел вакцинацию одним из самых первых, еще в ноябре 2020 года, и я ревакцинировался в сентябре. Оба раза вакцинировался – наерное, это не реклама, это можно сказать – «Спутником V», считаю, что это самая хорошая прививка, я ни разу не болел, но по дереву постучу. Считаю, что это одна из лучших прививок в мире, и вакцинация и ревакцинация приводит к тому, что человек сохраняет себя и своих близких. Я этого желаю и своим подчиненным и привожу им самые обычные примеры из жизни. Те, которые приводили к тотальным исходам и серьезным заболеваниям, попаданиям в реанимацию. Я не занимаюсь агитацией, я рассказываю обычные примеры из жизни. Люди доверяют своему руководству плюс личный пример, соответственно, у нас пока 75%. Думаю, что 80% результата мы в ближайшее время добьемся. Потому что в основной массе люди понимают, что это спасение себя и своих близких.

- Здравствуйте. Хотела спросить, как у вас обстоит ситуация с кадрами, приходят ли молодые специалисты, не пугают ли их коррупционные риски, которые, как вы говорили, существуют в профессии?

- Молодых специалистов мы, конечно, берем на работу. Думаю, это правильно – брать на работу молодежь, а не привлекать пенсионеров. Мы очень дорожим своими ветеранами, мы тяжело прощаемся, когда люди хотят уйти на пенсию. Я говорю: ну поработайте еще немножко, давайте я вам продлю сверх предельного возраста. Потому что это опытнейшие кадры, и терять их нам не очень хочется в условиях того, что мы действительно испытываем некоторый дефицит кадров, будем говорить честно, на отдаленных участках. Только из-за того, что туда просто тяжело доехать. И там нет городов, откуда черпать эти кадры. Поэтому мы и организовываем доставку из крупных городов. Что касается молодежи, то мы проводим агитационную работу в наших вузах, мы работаем с людьми, которые демобилизовались из армии, стараемся их привлекать на работу. Мы работаем с молодежью, просто приходящей к нам с улицы, объясняем, разъясняем проблемы нашей службы. Что касается коррупционных рисков, они есть не только в нашем ведомстве, можно опасаться идти на службу в полицию, в МЧС, куда угодно. Везде могут быть коррупционные риски. Если человек настроен на работу в таможне и носить гордое звание «таможенник», то коррупционные риски не должны его пугать. А работа у нас действительно интересная, она очень многосторонняя. И сотрудник таможни, я вам честно скажу, может работать в различных ведомствах. И даже есть такие моменты, когда крупные производственно-промышленные предприятия, коммерческие предприятия пытаются у меня сотрудников переманить. А это говорит о чем? Подготовка людей очень разносторонняя, высокая, и опыт работы позволяет им работать и в других сферах.

- Я бы хотела в продолжение кадрового вопроса. Я оканчивала школу в Печорах, и там пункт пропуска, и были очень развиты таможенные династии. Целыми таможенными династиями работали на пунктах пропуска. Скажите, как сейчас, прослеживается некая тенденция преемственности, насколько родители своим примером пропагандируют работу в таможенной службе?

- Кстати, как вы относитесь к тому, что работают родственники вместе?

- Начну с того, что любой приграничный регион, города у нас не многомиллионники, как в Китае, где какой город ни возьмешь – 12 млн. У нас города небольшие, и к преемственности поколений я отношусь очень положительно. Единственное, что мы при приеме на работу родственников, детей наших сотрудников учитываем тот факт, чтобы не было коррупционной составляющей. Чтобы сын не попал в подчинение к отцу, или бы от него не зависело – работает жена в бухгалтерии, от нее не зависит выдача зарплаты или премии своему мужу. Эти моменты мы все отрабатываем, и при наличии определенных условий, на определенных рабочих местах каждую такую родственную связь контролируем кадровой службой. Есть у нас комиссия по конфликту интересов, и принимается решение, чтобы этого конфликта интересов не возникало. При этом мы приветствуем преемственность поколений. Если отец имеет серьезный опыт, и сын гордится его работой, почему бы на соседний пост его… Вы говорите, в Печорах, там же два МАППа, на один можно направить отца, на другой сына. Почему бы нет? Там есть железнодорожный, есть автомобильный, вариантов полно, было бы желание работать, было бы желание у родителей создать такую династию.

Все новости с пресс-конференции читайте в сюжете.