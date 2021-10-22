Вышел первый трейлер экранизации игры Uncharted с Томом Холландом

18:08, 22 октября 2021, ПАИ

После недавней утечки фрагмента трейлера в сеть, Sony на следующей день выложила в интернет официальный трейлер картины «Анчартед: на картах не значится» .

Картина является экранизацией приключенческой игры Uncharted, где главные герои раскрывают мировые тайны и ведут перестрелки со своими врагами-соперниками.

Фильм расскажет о Нейтане Дрейке – в исполнении Тома Холланда – и Викторе Салливане, по прозвищу «Салли», – роль которого сыграет Марк Уолберг. Нейтан и Салли являются соперниками, но обстоятельства вынуждают их объединиться в команду. Два искателя приключений охотятся за величайшей тайной мира и ищут улики, которые приведут их к давно потерянному брату Нейтана.

В фильме также снялись: Таби Габриэль («Дом Совы»), София Тейлор («Правда или действие») и Антонио Бандерас. Режиссером экранизации выступил Рубен Фляйшер ( «Zомбилэнд: контрольный выстрел»).