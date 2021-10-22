Светофоры на двух перекрестках в Пскове не будут работать 25 октября
25 октября в Пскове не будут работать светофоры на двух перекрестках, сообщили в региональном УГИБДД УМВД России.
С 09:00 до 18:00 на пересечении Рижского проспекта с улицей Юбилейной и пересечении улицы Юбилейной с улицей Майора Доставалова будут отключены светофоры в связи с проведением профилактических работ на сетях электроснабжения.
Водителей призывают планировать поездки заранее с учетом проводимых работ.
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