Светофоры на двух перекрестках в Пскове не будут работать 25 октября

16:24, 22 октября 2021, ПАИ

25 октября в Пскове не будут работать светофоры на двух перекрестках, сообщили в региональном УГИБДД УМВД России.

С 09:00 до 18:00 на пересечении Рижского проспекта с улицей Юбилейной и пересечении улицы Юбилейной с улицей Майора Доставалова будут отключены светофоры в связи с проведением профилактических работ на сетях электроснабжения.

Водителей призывают планировать поездки заранее с учетом проводимых работ.