Какая погода ждёт жителей Псковской области в ближайшие дни

16:35, 22 октября 2021, ПАИ

Какая погода ждёт жителей Псковской области в ближайшие дни, рассказала «Псковской правде» начальник Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

По её словам, 23 октября в регионе начнется похолодание. «Осадков виде снега не должно быть, возможны смешанные осадки. Но это будет не тот снег, который задержится на сутки», - уточнила Тала Нещадимова.

Ночью 24 октября температура воздуха опустится до -5 градусов. При этом днём ожидается +3 градусов тепла.

С 26 октября снова начнется потепление. Дневные температуры в Псковской области будут от +5 до +9 градусов, ночью - от 0 до +5 градусов.