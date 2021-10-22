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Культура

Псковский драмтеатр опубликовал график отмен и переносов спектаклей

Псковский театр драмы им. А. С. Пушкина опубликовал график отмен и переносов спектаклей в связи с указом губернатора Псковской области о мерах по противодействию COVID-19.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе театра, репертуар будет скорректирован с учётом того, что с 30 октября по 7 ноября проведение в регионе массовых мероприятий, в том числе театральных представлений, запрещено. Возобновить работу театры региона смогут с 8 ноября при условиях 50-процентной рассадки, зрителям по-прежнему необходимо будет предъявлять документ о вакцинации или перенесенном заболевании.

Некоторые спектакли удалось перенести, но большую часть отменили. Отменяются спектакли: «Год Жирафа» (4 ноября), «Таланты и поклонники» (4 ноября), «Отелло» (5 ноября), «Невероятные приключения голубя Петра» (7 ноября), «Ревизор» (7 ноября). Билеты необходимо сдать в кассу театра. За билеты, приобретенные онлайн, деньги вернутся на карту автоматически.

Переносятся спектакли: «Цветаева и саксофон» с 30 и 31 октября – на 23 ноября, «Постой, паровоз!» с 6 ноября – на 4 декабря. Все билеты действительны. Если новая дата не походит, билеты можно сдать по месту покупки.

До 30 октября спектакли идти будут. Правила посещения те же: документ о вакцинации или перенесенном заболевании.

9 и 10 ноября состоится премьера спектакля «Сережа очень тупой».

Зрителям приносят извинения за отмену и перенос спектаклей, произошедшие по объективной причине.

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