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Происшествия

Трое молодых людей из Пскова получили сроки за двойное убийство

Собранные третьим отделом по расследованию особо важных дел области (о преступлениях прошлых лет) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении трех молодых людей 18-19 лет.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «а,ж,и» ч. 2 ст. 105 (убийство двух лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений) и ч. 3 ст.30, п. «а,ж,и» ч.2 ст.105 (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений) УК РФ.

В ночь на 24 декабря 2018 года тогда еще несовершеннолетние злоумышленники, употребляя спиртные напитки в одной из квартир на улице Мирной в Пскове, договорились убить человека без всякой причины. С этой целью они втроем спустились в подвал дома и избили трех потерпевших. Удары в том числе наносились металлической ножкой от стола. В результате черепно-мозговой травмы двое потерпевших скончались на месте происшествия, третьему удалось выжить.

В ходе предварительного следствия следователи тщательнейшим образом исследовали личности всех фигурантов, допросив родственников, знакомых и преподавательский состав школ, в которых они обучались. В результате установлено, что подростки на протяжении длительного периода времени своей жизни совершали агрессивные поступки, проявляли жестокость в отношении слабее и младше себя, что зачастую сопровождалось применением в отношении последних физического насилия, а также являлись участниками их травли среди окружающих. Они неоднократно нарушали правила поведения в школах, имели отрицательную дисциплину и успеваемость, в отношении взрослых, в том числе из числа персонала школы, выражались нецензурной бранью, хамили, любую критику в свой адрес не воспринимали.

Приговором суда виновным назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 лет 4 месяцев до 7 лет 9 месяцев. 

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