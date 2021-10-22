Два года тюрьмы может получить пскович, сбивший пешеходов в Пскове

17:31, 22 октября 2021, ПАИ

В Пскове направлено в суд уголовное дело на 29-летнего жителя республики Армения, сбившего двух пешеходов у дома №7 по улице Герцена. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Пскова.

Установлено, что 7 апреля 2021 года обвиняемый, управляя погрузчиком BOBCAT S300, не обеспечил возможность контроля за движением, в результате чего вовремя не заметил идущих вдоль дороги псковичей и сбил их. В результате наезда одному из пешеходов были причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий опасный для жизни человека вред здоровью.

Мужчину обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Обвиняемому грозит до двух лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в суд.