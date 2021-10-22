Михаил Ведерников раскритиковал главу Печорского района за отставание по нацпроектам

17:37, 22 октября 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области во время рабочего совещания по исполнению мероприятий нацпроектов в районах Псковской области раскритиковал главу Печорского района Сергея Тарасика, сообщили в пресс-службе администрации региона.

В ходе обсуждения реализации проектов было отмечено, что в Печорском районе их исполнение серьезно отстает по срокам. В связи с этим губернатор раскритиковал работу Сергея Тарасика и районной администрации.

Михаил Ведерников указал на поверхностное отношение и несамостоятельность руководства района в исполнении поставленных задач, а также необходимость постоянного вмешательства администрации области в решение наиболее сложных вопросов. Михаил Ведерников призвал Сергея Тарасика к более ответственному отношению к работе на занимаемом посту и полному включению в реализацию мероприятий федерального уровня.

Губернатор также напомнил главам муниципалитетов, что мероприятия нацпроектов находятся на контроле аппарата уполномоченного представителя президента РФ, и сообщил о предстоящем докладе полпреду. «В отличие от руководства области, никто вас там жалеть не будет, на понимание и сочувствие рассчитывать не приходится», — заметил он.

В рамках совещания были подробно обсуждены ход работ и проблемные вопросы объектов направлений образования, демографии, ЖКХ, туризма и спорта.

Вера Емельянова проинформировала о завершающем этапе работ в детском саду на улице Коммунальной в Пскове. Планируется, что объект будет завершен в начале декабря и до нового года пройдет процедуру лицензирования. Ожидается, что детей учреждение примет в начале 2022 года.

В отношении спортивных объектов стало известно, что готовится к открытию ФОКОТ в городе Дно, построенный по проекту «Спорт - норма жизни». На объекте осталось завершить установку малых архитектурных форм. Опробовать снаряды и игровые площадки спортсмены района смогут в ноябре.

Добавим, в рамках совещания также были рассмотрены новые возможности и инструменты для работы подрядных организаций, задействованных на объектах нацпроектов. Речь, в частности, идет об оперативном предоставлении компаниям займов на исполнение контрактов.