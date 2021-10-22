Станислав Стармолотов: Участие во Всероссийской переписи населения может изменить жизнь в лучшую сторону

17:57, 22 октября 2021, ПАИ

И.о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов рассказал о важности участия во Всероссийской переписи населения, сообщается в Instagram-аккаунте комитета.

«Полученные сведения лягут в основу разработки различных социальных, культурных и экономических программ на будущее десятилетие», - отметил Станислав Стармолотов.

По словам руководителя профильного комитета, процедура голосования проходит легко – через госуслуги или в МФЦ.

«Считаю, что в условиях пандемии такой способ безопаснее и удобнее всего. Чтобы изменить нашу жизнь в лучшую сторону, в ней должны принять участие все жители страны», - отметил спикер.

В Псковской области и по всей стране с 15 октября по 14 ноября проходит Всероссийская перепись населения. В этом году в масштабном статистическом мероприятии можно принять участие самостоятельно через сайт госуслуг либо дождавшись переписчика дома. Узнать его можно по уникальной накидке с логотипом Всероссийской переписи населения. Кроме того, у каждого из них будет официальное удостоверение.