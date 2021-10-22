«Главная тема с Надеждой Назаренко»: Когда у псковичей начнутся нерабочие дни

18:58, 22 октября 2021, ПАИ

Сколько продлятся нерабочие дни в Псковской области? Будут ли учиться студенты и школьники? Что закроют для посещения, а куда пустят только по QR-кодам? Обо всем этом подробнее в новом выпуске программы от 22 октября.